Landtag Hans Reichhart verlässt Söders Kabinett Der Verkehrsminister will am 1. Februar von seinem Kabinettsosten zurücktreten. Grund ist seine Kandidatur als Landrat.

Mail an die Redaktion Hans Reichhart (rechts), Bayerns Bau- und Verkehrsminister, will aus Söders Kabinett zurücktreten. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Seeon.Bayerns Bau- und Verkehrsminister Hans Reichhart will am 1. Februar von seinem Kabinettsposten zurücktreten. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus CSU-Kreisen. Reichhart verlässt den Ministerrat auf eigenen Wunsch, weil er sich am 15. März bei der Kommunalwahl in seinem schwäbischen Heimatlandkreis Günzburg für den Posten des Landrates zur Wahl stellt. Dem Vernehmen nach will der 37-Jährige am Dienstag am Rande der Klausur der CSU-Landtagsfraktion im oberbayerischen Kloster Seeon seine Entscheidung offiziell bekanntgeben. Dies berichtete auch die „Augsburger Allgemeine Zeitung“ (Dienstag).

Reichharts Ernennung zum Verkehrsminister war nach der Landtagswahl 2018 eine der ganz großen Überraschungen in der Regierungsmannschaft von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Reichhart galt zwar immer als großes Talent in der Partei, wegen des schlechten Abschneidens seiner Partei bei der Wahl hatte der frühere Chef der bayerischen Jungen Union aber den Wiedereinzug in den Landtag verpasst.

Söder wird heute bei der CSU-Klausur erwartet. Er muss nun zeitnah einen Nachfolger für Reichhart im

Kabinett bekanntgeben. (dpa/lby)

