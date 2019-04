Gewerkschaft Hans Schalk bleibt Landesvorsitzender Die Christliche Gewerkschaft Metall lud zu ihrem Landesgewerkschaftstag Staatsminister Albert Füracker nach Regensburg ein.

Die Mitglieder der neugewählten Landesvorstandschaft: Hans Rieß, Michael Demus, Matthias Beuerlein, Hans Schalk, Michael Kohl, Siegfried Troyer, Hermann Schmid, Lorenz Finster, Jürgen Groh, Gerhard Kastner, Rudolf Heil, Gerhard Kölbl, Bernhard Bauernfeind, Thomas Matulla (v. links). Foto: Erwin Schötz

Regensburg.Der Bayerische Landesverband der Christlichen Gewerkschaft Metall hat in Regensburg seinen neuen Landesvorstand gewählt. Mit großer Stimmenmehrheit wurde Hans Schalk (Audi Ingolstadt) als Landesvorsitzender der CGM Bayern im Amt bestätigt.

Junge Gewerkschaftler übernehmen das Ruder

Mit der Wahl von Matthias Beuerlein (ZF Schweinfurt) und Bernhard Bauernfeind (Audi Ingolstadt) als stellvertretende Landesvorsitzenden geht ein Teil der Verantwortung für den bayerischen Landesverband der CGM in die Hände der nächsten Generation über.

Dem für den Landesgewerkschaftstag 2019 gewählten Motto „Für gerechte Bezahlung und sichere Arbeitsplätze“ sei die CGM in den letzten Jahren vielfach gerecht geworden, so der Landesvorsitzende Hans Schalk in seiner Eröffnungsrede. Ein sehr positives Zeugnis stellte der CGM auch der bayerische Staatsminister der Finanzen und für Heimat, Albert Füracker aus, der die Festrede hielt. Er schrieb der Arbeit der Gewerkschaften eine tragende Rolle zu. Eine zufriedene Belegschaft sei hoch motiviert. Jeder Euro, der ausgegeben werde, müsse aber erst erwirtschaftet werden. Zuwächse seien nicht selbstverständlich und äußere Einflüsse derzeit kaum kalkulierbar. Die augenzwinkernde Anmerkung des Staatsministers „es gibt insgesamt aber wohl ein höheres Strafmaß, als in Bayern leben zu müssen“, erntete Applaus und brachte die Zuhörer zum Schmunzeln.

Gewerkschaft vertritt unterschiedliche Gewerke

Der Landesgewerkschaftstag findet alle vier Jahre statt und ist die größte Zusammenkunft der Christlichen Gewerkschaft Metall. Diese ist einerseits in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie tätig, andererseits ist sie maßgeblicher Tarif-partner für das Metallhandwerk, den Bereich Sanitär, Heizung und Klimatechnik (SHK), das Elektrohandwerk, die Land- und Baumaschinentechniker sowie die Karosserie- und Fahrzeugbauer im Freistaat.

Gut ein halbes Jahr Vorbereitungszeit investierten die Organisatoren und Helfer im Vorfeld, bis der 17. ordentliche Landesgewerkschaftstag mit annähernd 100 Delegierten aus ganz Bayern eröffnet werden konnte. Als weitere Ehrengäste hielten für die Stadt Regensburg die SPD-Stadträtin Evelyn Kolbe-Stocker sowie der stellvertretende Landrat im Kreis Regensburg, Johann Dechant ihre Grußworte.

