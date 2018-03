Leute

Hardy Krüger jr. hat zum dritten Mal geheiratet

Schauspieler Hardy Krüger jr. (49) hat seine PR-Managerin Alice Rößler (40) geheiratet. Familienkreise bestätigte einen entsprechenden Bericht von bunte.de am Mittwoch. Demnach gaben sich die beiden am Montag im österreichischen Seefeld das Ja-Wort. Die standesamtliche Trauung fand im engsten Familienkreis statt. Der Seefelder Bürgermeister Werner Frießer traute die beiden in einem Fünf-Sterne-Hotel. Wie es aus dem Umfeld des Paares hieß, wollen Rößler und Krüger jr. nun in die Flitterwochen starten.