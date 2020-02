Leute Harrison Ford setzt auf die Kraft der Wissenschaft Harrison Ford, mehrmaliger Darsteller des abenteuerlustigen Film-Archäologen Indiana Jones, setzt auch im realen Leben auf die Kraft der Wissenschaft.

Merken

Mail an die Redaktion Der Schauspieler Harrison Ford posiert für Fotos. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa/Archivbild

Augsburg.Auf die Frage der „Augsburger Allgemeinen“ (Mittwoch), wie sich die Natur retten lässt, antwortete der 77-Jährige: „Nun, zunächst einmal kommt es darauf an, dass wir der Wissenschaft vertrauen und die Antworten auf das Rätsel des Lebens nicht in irgendwelchen Ideologien suchen. Denn dann ziehen wir nicht am gleichen Strang, sondern werden durch ideologische Grabenkämpfe getrennt.“ Der auch als Han Solo in „Star Wars“ bekannte US-Schauspieler ist demnächst in der Jack-London-Verfilmung „Ruf der Wildnis“ zu sehen.