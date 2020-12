Anzeige

Corona Harter Lockdown: Das sind die Regeln Nächtliche Ausgangssperren, Schulen und Kitas geschlossen: Diese Beschränkungen gelten ab 16. Dezember in Bayern.

Deutschland geht vor Weihnachten in einen harten Lockdown.

München.Bund und Länder haben sich geeinigt. Ab 16. Dezember bis mindestens 10. Januar wird das öffentliche und private Leben in Deutschland heruntergefahren. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte bereits angekündigt, dass der Freistaat die Beschlüsse maximal umsetzen wird. Am Montag hat das bayerische Kabinett den Lockdown formal beschlossen.

Diese Regeln gelten ab 16. Dezember in Bayern:

Kontaktbeschränkungen: Es dürfen sich weiterhin nur maximal fünf Verwandte, Freunde oder Bekannte aus höchstens zwei Hausständen privat treffen. Kinder bis 14 Jahre aus diesen Haushalten sind ausgeschlossen.

Schulen und Kinderbetreuung: In Bayern sind ab 16. Dezember alle Schulen und Kitas geschlossen. Es gibt dann nur noch Distanzunterricht und Notbetreuungs-Angebote. Notbetreuungs-Möglichkeiten kündigte Söder nicht nur für sogenannte systemrelevante Berufe an – sondern für jeden, „der es braucht“. Zudem sollten Eltern zusätzlichen bezahlten Urlaub nehmen können.

Nächtliche Ausgangssperre: Ab 16. Dezember gilt in ganz Bayern eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist dann nur noch aus ganz wenigen triftigen Gründen erlaubt. Triftige Gründe sind:

ein medizinischer oder veterinärmedizinischer Notfalls oder andere medizinisch unaufschiebbarer Behandlungen

die Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten oder unaufschiebbarer Ausbildungszwecke

die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts

die unaufschiebbare Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen und Minderjähriger

die Begleitung Sterbender

Handlungen zur Versorgung von Tieren

ähnlich gewichtige und unabweisbare Gründe

Wer ab Mittwochabend 21 Uhr ohne triftigen Grund in Bayern auf der Straße unterwegs ist, muss mindestens ein Bußgeld von 500 Euro zahlen. Das Kabinett hat eine entsprechende Erweiterung des Bußgeldkatalogs beschlossen. Auch für Kirchgänger soll diese Ausgangssperre an Weihnachten gelten. Es wäre gut, wenn die Gottesdienste so geplant würden, „dass die Menschen um 21 Uhr wieder zu Hause sein könnten“, sagte Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann (CSU) am Montag. Man wolle Gespräche mit den Kirchen führen.

Weihnachten: Die Regelung für den 24. bis 26. Dezember lautet: Es darf ein Hausstand mit vier weiteren Personen über 14 Jahren zusammenkommen. Diese vier Personen müssen aus dem „engsten Familienkreis“ kommen. Laut Beschluss umfasst der „engste Familienkreis“ Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige. Hinzu kommen Kinder bis 14 Jahren aller beteiligter Personen.

Silvester: Am Silvester- und am Neujahrstag gilt bundesweit ein An- und Versammlungsverbot. Der Verkauf von Pyrotechnik wird generell verboten, vom Zünden von Silvesterfeuerwerk wird generell dringend abgeraten. Zudem gilt ein Feuerwerksverbot auf publikumsträchtigen Plätzen, die die Kommunen definieren sollen.

Einzelhandel: Der Einzelhandel wird vom 16. Dezember bis zum 10. Januar geschlossen. Ausnahmen gelten für: Geschäfte für Lebensmittel, Wochenmärkte für Lebensmittel, Direktvermarkter von Lebensmitteln, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz- und Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, den Zeitungsverkauf, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, den Weihnachtsbaumverkauf und den Großhandel.

Dienstleistungen: Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden ebenfalls geschlossen. Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo- und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege, bleiben möglich.

Gastronomie: Das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit wird vom 16. Dezember bis 10. Januar verboten. Verstöße werden mit einem Bußgeld belegt. Die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause durch Gastronomiebetriebe sowie der Betrieb von Kantinen bleiben möglich. Der Verzehr vor Ort wird untersagt.

Gottesdienste: Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur erlaubt, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt und eine Maskenpflicht auch am Platz eingehalten wird. Den Besuchern ist Gesang untersagt. Bei Zusammenkünften, in der Besucherzahlen erwartet werden, die zu einer Auslastung der Kapazitäten führen könnten, ist ein Anmeldungserfordernis einzuführen. (dpa)