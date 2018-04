Landtag

Hartmann: Söder vermeidet mit Versprechungen harte Debatten

Mit seinen Milliarden-Versprechungen für das laufende Jahr und die kommenden Jahre versucht Ministerpräsident Markus Söder laut dem Fraktionschef der Grünen, Ludwig Hartmann, unangenehme Debatten zu vermeiden. „Gute Politik braucht Mut und Haltung, für alles andere gibt es die Visakarte von Söder“, sagte er am Mittwoch im Landtag in München. Söder und die CSU hätten zwar das Geld, aber dennoch ein Problem: „Sie halten sich am Gestern fest.“