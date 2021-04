Anzeige

Institut Hartmut Lehmann wird IOS-Direktor Der Ökonom wird für zwei Jahre stellvertretender Direktor. Er war zuletzt als Professor an der Universität von Bologna tätig.

Prof. Dr. Hartmut Lehmann freut sich auf die Aufgabe. Foto: Privat

Regensburg.Hartmut Lehmann war zuletzt als Professor an der Universität von Bologna tätig. Außerdem ist er Programmdirektor am Institut zur Zukunft der Arbeit für den Bereich „Arbeitsmärkte in Schwellen- und Transformationsländern“. Er zählt zu den international renommiertesten Arbeitsökonomen mit Schwerpunkt östliches Europa.

Brunnbauer: „Eine ausgezeichnete Nachricht“

„Für das IOS ist es eine ausgezeichnete Nachricht, dass wir zusammen mit unserem Stiftungsrat Hartmut Lehmann als Kollegen gewinnen konnten. Er wird das IOS nicht nur als Ökonom mit exzellentem Ruf voranbringen, er passt auch mit seinem umfassenden Verständnis des östlichen Europas hervorragend zu unserem Institut“, erklärt der Historiker Prof. Dr. Ulf Brunnbauer, Wissenschaftlicher Direktor des IOS. Ulf Brunnbauer, Hartmut Lehmann und Verwaltungsleiterin Angelika Zausinger bilden ab sofort den Vorstand des Instituts.

Am IOS mit Sitz in Regensburg arbeiten Forschende unter anderem aus Geschichte, Ökonomie und Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Ost- und Südosteuropa. Lehmann wird künftig die Ausrichtung des wirtschaftswissenschaftlichen Bereichs lenken, er hat aber auch vertiefte historische Kenntnisse aufgrund seines akademischen Werdegangs.

Lehmann wird stellvertretender Direktor

Am IOS wird Lehmann, 72, für zwei Jahre als stellvertretender Direktor tätig sein. Die Stelle war bislang vakant. In dieser Zeit wird er vor allem langfristige empirische Forschung über das Verhalten von Haushalten und Firmen in Osteuropa auf den Weg bringen. Parallel wird Lehmann an der Universität Regensburg Vorlesungen halten. Das Institut selbst kennt er seit Langem gut: Er war in Regensburg unter anderem als Gastwissenschaftler tätig oder als Festredner auf Konferenzen.

Lehmann: „Das IOS genießt in der Forschung zu Ost- und Südosteuropa einen sehr hohen Stellenwert – in Deutschland und international. Ich freue mich darauf, hier mit hervorragenden Kolleg/-innen aus der Ökonomie, aber auch aus anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten.“