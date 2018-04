Leute

Hartnäckige Verehrerin verklagt Fernsehstar Krüger jr.

Eine hartnäckige Verehrerin hat den Schauspieler Hardy Krüger jr. (49) auf 50 000 Euro Schadenersatz verklagt. Leily H. fühlt sich von dem Fernsehstar in den Medien falsch dargestellt und klagt deshalb vor der Zivilkammer des Münchner Landgerichts, wie ihr Anwalt Norman Synek am Mittwoch erklärte. Konkret geht es um einen Bericht in der Zeitschrift „Gala“ vom Februar, in dem Krüger jr. die 34-Jährige unter anderem als „unberechenbar“ bezeichnet. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.