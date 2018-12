Kriminalität Haschisch für 900.000 Euro beschlagnahmt Die Drogen sollten im Raum Mittelfranken verkauft werden. Fünf mutmaßliche Rauschgifthändler wurden verhaftet.

Merken

Mail an die Redaktion Die Polizei hat bei Ermittlungen in Bayern und Nordrhein-Westfalen rund 90 Kilo Haschisch sichergestellt. Symbolfoto: Gross

Nürnberg.Die Polizei hat nach Ermittlungen in Bayern und Nordrhein-Westfalen Haschisch im Wert von rund 900 000 Euro sichergestellt. Zwei Männer, die als Lieferanten fungierten, hatten 90 Kilogramm der Droge in Nordrhein-Westfalen an drei aus Franken stammende Männer übergeben. Anschließend fuhren die fünf Männer im Alter zwischen 26 und 46 Jahren in getrennten Fahrzeugen Richtung Mittelfranken. In Aschaffenburg und Erlangen klickten dann die Handschellen. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen der Drogenfahnder.

Es handle sich wegen der Menge und des Gegenwerts um einen außergewöhnlichen Ermittlungserfolg, betonte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Es sei wahrscheinlich die größte Menge Haschisch, die jemals im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken sichergestellt worden sei. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Haschisch ursprünglich aus Spanien stammt, weil die beiden Drogenlieferanten spanische Staatsbürger sind.

Haschisch ist eine aus dem Blütenharz von Hanf gewonnene Droge. „Hasch“ wird geraucht, als Tee aufgebrüht oder in Nahrungsmitteln verarbeitet - gerne in Plätzchen. Ein Gramm der Droge hat einen Verkaufswert von etwa zehn Euro.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier