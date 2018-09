Prozesse

Hat Putzmann Geld aus Bahnhofsklo geklaut?

Er soll über mehrere Jahre hinweg immer wieder die Gebühren für eine kostenpflichtige Toilette gestohlen haben - ab dem heutigen Mittwoch muss sich der 63-Jährige dafür vor dem Landgericht I in München verantworten. Als Putzmann war er in der Toilettenanlage an Gleis 11 des Münchner Hauptbahnhofs tätig. Dort soll er zwischen 2012 und 2017 aus den Geldkassetten der Automaten für die Anlage Münzgeld im Wert von mehr als 430 000 Euro gestohlen haben.