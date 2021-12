Anzeige

Fussball Hategan leitet Gruppenspiel des FC Bayern gegen Barcelona Der Rumäne Ovidiu Hategan leitet am Mittwoch (21.

Mail an die Redaktion Der rumänische Schiedsrichter Ovidiu Alin Hategan zeigt eine Abseitsposition an. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

München.00 Uhr/DAZN) zum zweiten Mal in dieser Gruppenphase der Champions League ein Spiel des FC Bayern München. Nach dem 4:0 im Oktober bei Benfica Lissabon ist der 41-Jährige auch gegen den FC Barcelona der Schiedsrichter. Hategan leitete auch Anfang November die Partie von Barcelona bei Dynamo Kiew, die die Katalanen mit 1:0 gewannen.

Hategan war vor dieser Saison schon dreimal Schiedsrichter bei einem Bayern-Spiel - und dreimal gab es klare Siege. Im Dezember 2012 feierten die Bayern einen 6:1-Erfolg gegen Lille, im Februar 2018 gab es ein 5:0 gegen Besiktas Istanbul. Auf dem Weg zum Champions-League-Sieg im Jahr 2020 leitete der Rumäne das Achtelfinalrückspiel der Münchner gegen den FC Chelsea, das die Bayern mit 4:1 gewannen.

Der FC Bayern steht bereits als Gruppensieger fest und strebt am Mittwoch den sechsten Sieg im sechsten Gruppenspiel an. Barcelona wäre bei einem Sieg in München in der K.-o.-Runde dabei. Dies ist unabhängig vom Ergebnis in München auch der Fall, wenn Benfica nicht das Heimspiel gegen Kiew gewinnt.

