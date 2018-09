Ausstellungen

Haus der Kunst zeigt „Für alle Lieben in der Welt“

Das Haus der Kunst in München widmet sich in den kommenden Monaten dem künstlerischen Schaffen von Jörg Immendorff. Die Ausstellung „Für alle Lieben in der Welt“ spannt einen Bogen vom Frühwerk des skandalträchtigen Malers bis zu seinen letzten Arbeiten aus dem Jahr 2007, kurz vor seinem Tod. „Er ist ein hochpolitischer Künstler gewesen“, sagte der Hauptkurator des Hauses, Ulrich Wilmes, am Donnerstag in München, wo die Ausstellung am Abend im Beisein des Altkanzlers Gerhard Schröder eröffnet werden sollte. Insgesamt sind bis zum 27. Januar 2019 rund 200 Gemälde und Skulpturen zu sehen, auch aus Immendorffs berühmtem Bilderzyklus „Café Deutschland“, in dem der Düsseldorfer seine persönliche Vision der Wiedervereinigung festhielt. Im Herbst 2019 soll die Ausstellung in Madrid zu sehen sein.