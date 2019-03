Brände Haus in Zwiesel stand in Flammen Das Feuer verursachte Schaden in Höhe von rund 100 000 Euro. Bewohner waren nicht in Gefahr. Die Brandursache ist unklar.

Mail an die Redaktion Ein Absperrband der Feuerwehr vor einem Haus mit Brandspuren auf einem Symbolfoto: In Zwiesel brannte ein Wohnhaus nieder. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Zwiesel.Das Gebäude habe vollständig in Flammen gestanden, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Nachbar bemerkte am Donnerstag das Feuer in dem Haus, in dem einzelne Räume als Arztpraxis genutzt werden. Er alarmierte die Einsatzkräfte.

Der Polizei zufolge hielt sich niemand in dem Gebäude auf. Die Brandursache war zunächst unklar.

