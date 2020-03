Unfälle Hausbrand: 32-Jähriger schwer verletzt Im Landkreis Straubing-Bogen wurde am Sonntagabend ein 32-jähriger Mann beim Brand eines Einfamilienhauses schwer verletzt.

Mail an die Redaktion Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Irlbach.Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Irlbach (Landkreis Straubing-Bogen) ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 32-Jährige habe den Brand am Sonntagabend selbst bemerkt und daraufhin den Notruf gewählt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er wurde noch am Abend in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Den Schaden bezifferte die Polizei nach ersten Schätzungen auf rund 100000 Euro.

