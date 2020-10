Anzeige

Kriminalität Hausdurchsuchung im Allgäu: Pistolen und Drogen gefunden Bei der Durchsuchung eines Wohnhauses nahe Füssen (Landkreis Ostallgäu) hat die Polizei drei scharfe Pistolen, einen Revolver, Munition und 300 Gramm Rauschgift sichergestellt.

Mail an die Redaktion Kurzwaffen (Pistolen und Revolver) und Munition liegen auf einem Tisch. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Füssen.Einen der Bewohner schickte das Amtsgericht Kempten daraufhin in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Mittwoch mitteilte. Die Durchsuchung sei von der Staatsanwaltschaft Kempten angeordnet worden und am Dienstag früh erfolgt. In dem Haus seien neben den fünf dort gemeldeten Personen weitere zehn Personen gewesen. Bei einigen seien geringe Mengen von Betäubungsmitteln und Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt worden.