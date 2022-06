Polizeipräsident Hauser: Brandstiftung zu G7 zeigt Gewaltpotenzial

Die Brandstiftung an Polizeiautos in München zeigt laut dem Leiter des polizeilichen G7-Planungstabes, Manfred Hauser, dass Potenzial zu gewalttätigen Aktionen vorhanden ist. „Wir verurteilen das natürlich aufs Schärfste“, sagte der Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Mittwoch in Garmisch-Partenkirchen. Der Vorfall zeige, dass trotz der umfangreichen Vorbereitung auch mit gewalttätigen Aktionen politisch motivierter Aktivisten gerechnet werden müsse. „Auch wenn wir gehofft haben, so etwas nicht erleben zu müssen, überrascht es uns nicht.“

dpa