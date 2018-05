Notfälle

Haushalte nach Wasserleitungsschaden wieder am Netz

Zahlreiche von einer beschädigten Wasserleitung betroffene Haushalte in Nürnberg werden inzwischen wieder mit Trinkwasser versorgt. Wie die Main-Donau Netzgesellschaft am Montag mitteilte, war bei einem starken Regenguss am Vorabend Wasser in eine Baustelle eingedrungen. Möglicherweise dadurch sei ein Verbindungsstück zwischen einem Haupt- und einem Nebenrohr beschädigt worden und viel Wasser ausgetreten. Eine Straße wurde überschwemmt und musste gesperrt werden, drei Keller eines Gebäudes liefen voll. Insgesamt waren 150 Gebäude betroffen.