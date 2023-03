Oberpfalz Havarierter Donaufrachter soll aus Schleuse geholt werden Das in einer Schleuse in der Oberpfalz gesunkene Frachtschiff soll voraussichtlich heute (10.00 Uhr) herausgeschleppt werden. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Donau MDK mit. Dafür wird es an einem zweiten Schiff befestigt. Zuvor hatte der havarierte Frachter wieder schwimmfähig gemacht werden müssen.

dpa

Ein 85 Meter langes Güterschiff liegt beschädigt in der Schleuse Geisling. Foto: Armin Weigel/Armin Weigel/dpa/

Wörth an der Donau.Das 85 Meter lange und mit rund 1100 Tonnen Eisenerz-Granulat beladene Schiff war am 10. März in der Schleuse Geisling bei Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg) gesunken.