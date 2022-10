Nürnberg Hecking setzt auf Weinzierls „gewisse Gelassenheit“

Der 1. FC Nürnberg setzt auf seinem Weg aus der Krise in der 2. Fußball-Bundesliga auf die Erfahrung und Ruhe seines neuen Trainers Markus Weinzierl. „Uns war klar, dass wir in der Situation sind, wo Erfahrung zählt. Wo auch eine gewisse Gelassenheit da sein muss, um der Mannschaft wieder Stabilität einzuverleiben“, sagte Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking bei der Vorstellung Weinzierls am Dienstag.

