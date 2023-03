Trainer Hecking trotzt Nürnberger Auswärtsschwäche: „Kein Muster“

Die miserable Auswärtsbilanz des 1. FC Nürnberg in der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga schreckt Trainer Dieter Hecking vor dem Gastspiel bei Arminia Bielefeld nicht. „Ich will da kein Muster erkennen“, sagte Hecking demonstrativ vor der Partie an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky). „Wir haben insgesamt zu wenig Punkte, egal ob zu Hause oder auswärts“, sagte der 58-Jährige mit Blick auf die Tabelle.

dpa