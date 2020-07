Anzeige

Wetter Heftige Gewitterzelle über Ostbayern In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine Gewitterzelle über Ostbayern gezogen. Dabei kam es zu mehreren Einsätzen.

Von Susanne Wolf

Merken

Mail an die Redaktion In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine Gewitterzelle über Ostbayern gezogen. Foto: Patrick Pleul/ZB

Regensburg.Ab circa 21 Uhr wurde am Mittwochabend der Himmel über Ostbayern immer dunkler: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zog eine heftige Gewitterzelle über Niederbayern und die Oberpfalz. Viele Blitze erhellten den nahezu schwarzen Nachthimmel, der Donner grollte. Vielerorts gab es Starkregen.

Feuerwehr- und Polizeikräfte wurden in der Oberpfalz zu mehreren Einsätzen gerufen. In Steinberg am See und Neumarkt mussten umgefallene Bäume von den Straßen geholt werden, meldet das Polizeipräsidium Oberpfalz. In Berching mussten die Einsatzkräfte einen überfluteten Keller auspumpen und in Grafenwöhr schlug ein Blitz in den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ein.

Blitz setzt Dachstuhl in Brand

Laut Zeugenaussagen habe gegen 0.20 Uhr ein Blitz in das Dach des Wohngebäudes eingeschlagen, teilte die Polizeiinspektion Eschenbach in der Oberpfalz mit. Nachbarn, die auf den Blitzschlag aufmerksam wurden, verständigten daraufhin die Rettungskräfte und die Bewohner des betroffenen Gebäudes. Alle Personen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Die Löscharbeiten erfolgten durch die Feuerwehren aus Grafenwöhr, Eschenbach i.d.OPf., Pressath, Lagerfeuerwehr, Gmünd und Gössenreuth. Aufgrund der Brandausbreitung innerhalb der Dämmung des Hausdaches gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig und zeitintensiv. Gegen 3.15 Uhr war es schließlich gelungen, das Feuer komplett zu löschen. Es folgten weitere Löscharbeiten zur Bekämpfung kleinerer Glutnester. Unter anderem wurden zwei Feuerwehrfahrzeuge mit Drehleitern eingesetzt.

Durch das Feuer wurde der Dachstuhl und eine darunter liegende Wohnung komplett zerstört. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Das Polizeipräsidium Niederbayern hatte keine nennenswerten Einsätze zu vermelden. Auch die Polizeiinspektion Kelheim hatte trotz des heftigen Gewitterleuchtens keine Einsätze im Zusammenhang mit dem Unwetter.

Weitere interessante News und Artikel aus Bayern finden Sie hier.