Unwetter Heftige Unwetter kommen auf Ostbayern zu Der Wetterdienst warnt bis Dienstagmorgen vor schweren Gewittern. Auch Hagelkörner bis zu 5 Zentimetern sind möglich.

Mail an die Redaktion Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Regensburg.Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Unwettern, die am Montagabend in den Landkreisen Regensburg, Neumarkt, Schwandorf und Kelheim auftreten können. „Ab dem Nachmittag entwickeln sich kräftige und organisierte Gewitter“, heißt es in der Information der Organisation.

„Die Gewitter werden begleitet von teils großem Hagel (Korngrößen drei bis fünf Zentimeter), heftigem Starkregen zwischen 25 und 40, lokal auch um 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie schweren Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern. Einzelne orkanartige Böen bis 110 km/h können auftreten. Die Gewittertätigkeit hält zum Teil bis in die Nacht zum Dienstag hinein an.“ Besondere Vorsicht gelte es wegen möglicher Blitzschläge, herabstürzender Äste und Dachziegel einzuhalten. Auch Überschwerummungen von Bächen und kleinen Flüssen seien möglich.

Erneute Warnung

Am frühen Abend warnte der Wetterdienst erneut: In den Landkreisen Regensburg, Kelheim und Neumarkt müsse bis etwa 19/20 Uhr mit schweren Gewittern gerechnet werden. Teilweise seien sogar extreme Unwetter mit Stufe vier von vier möglich. Am Morgen waren für alle Regionen noch Warnungen bis einschließlich drei Uhr nachts ausgegeben worden.

Weitere genaue Ortsangaben waren bislang nicht möglich, denn: Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturm treten laut Wetterdienst typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität nur wenige Orte. (aj/ka)

Im Landkreis Landsberg fielen am Montagnachmittag bereits große Hagelkörner vom Himmel: