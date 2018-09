Kommunen

Heftiger Schlagtausch im Wasserstreit mit München

Eine geplante Ausweitung des Trinkwasser-Schutzgebietes für München sorgt im Landkreis Miesbach für heftige Proteste. Befangenheitsanträge, Wortgefechte und ein Saalverweis prägten Beobachtern zufolge am Dienstag den Erörterungstermin im Landratsamt Miesbach. Das Verfahren hatte am Montag begonnen und sollte am Mittwoch enden. Bis Dienstagabend waren aber erst drei von mehr als 70 Einwendern gehört worden.