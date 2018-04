Fussball

Heidenheim in 2. Fußball-Bundesliga weiter in Abstiegsnot

Der 1. FC Heidenheim bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga in Abstiegsnot. Beim 1. FC Nürnberg unterlagen die Heidenheimer am Samstag mit 2:3 (1:3). Nach der vierten Niederlage in Serie steht das Team von Trainer Frank Schmidt mit weiter 34 Punkten auf dem Abstiegsrelegationsrang. John Verhoek hatte die Gäste mit einem Fernschuss in Führung gebracht (29.), Nikola Dovedan (52.) machte es mit dem Anschluss spannend.