2. Bundesliga Heidenheim in Düsseldorf gefordert

Trainer Frank Schmidt will die Euphorie über die Aufstiegschance des 1. FC Heidenheim von der Mannschaft fernhalten. „Wir dürfen nicht zu viel reininterpretieren, du brauchst auch die Leichtigkeit“, sagte der 49-Jährige am Freitag. Mit einem Sieg bei Fortuna Düsseldorf kann sein Team am Samstagabend (20.30 Uhr) den Druck auf den SV Darmstadt 98 und den Hamburger SV, die momentan die beiden direkten Aufstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga belegen, weiter intensivieren.

dpa