Fussball Heidenheims Mittelstürmer Otto wechselt nach Regensburg Stürmer David Otto wechselt innerhalb der 2.

David Otto steht im Stadion. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Heidenheim.Fußball-Bundesliga vom 1. FC Heidenheim zu Jahn Regensburg. Der 21-Jährige schließt sich den Oberpfälzern auf Leihbasis bis zum Sommer 2022 an. Die Transferrechte liegen aber weiter bei der TSG 1899 Hoffenheim. Der Bundesligist hatte Otto an Heidenheim ausgeliehen. „Ursprünglich hatten wir ohne Neuzugang für die laufende Wintertransferperiode geplant. Diese Planung haben wir jedoch verworfen, nachdem sich die Gelegenheit ergab, David Otto für 18 Monate auszuleihen“, sagte SSV-Geschäftsführer Christian Keller in einer Mitteilung vom Mittwoch.