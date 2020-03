Fussball Heiko Herrlich neuer Trainer beim Bundesligisten FC Augsburg Heiko Herrlich ist neuer Trainer des FC Augsburg. Der 48-Jährige soll als Nachfolger von Martin Schmidt den Negativtrend der Schwaben in der Fußball-Bundesliga stoppen.

Mail an die Redaktion Heiko Herrlich, neuer Trainer des FC Augsburg, steht am Spielfeldrand. Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Augsburg.Heiko Herrlich wird beim FC Augsburg Nachfolger von Martin Schmidt. Der 48-Jährige wurde am Dienstag vom Fußball-Bundesligisten als neuer Trainer vorgestellt. „Wir sind überzeugt mit Heiko Herrlich einen Trainer gefunden zu haben, der optimal zum FCA passt“, sagte Stefan Reuter. „Er ist ein absoluter Fachmann, der die Bundesliga als Spieler, aber auch als Trainer kennt. Daher sind wir sicher, dass wir mit Heiko Herrlich wieder in die Erfolgsspur finden werden“, wurde der Sport-Geschäftsführer der Augsburger in einer Vereins-Mitteilung zitiert.

„Ich freue mich auf diese neue Herausforderung beim FCA“, sagte Herrlich. „Ich bin dankbar, dass ich hier die Chance bekomme, als Trainer wieder täglich mit einer Mannschaft intensiv arbeiten zu können. Der FCA ist ein seriös geführter Verein mit einem begeisterungsfähigen Umfeld und tollen Fans. Daher ist es eine Freude für mich, ein Teil eines Clubs zu sein, der sich immer weiter entwickeln möchte“, betonte der frühere Coach von Bayer Leverkusen, Jahn Regensburg und verschiedener DFB-Jugendteams.

Von Schmidt hatten sich die Schwaben am Montag, einen Tag nach dem 0:2 beim FC Bayern München, nach nicht einmal einem Jahr wieder getrennt. Der Schweizer hatte das Team im April 2019 übernommen, die Misserfolge in der Rückrunde und die Auftritte der Mannschaft besorgten die Verantwortlichen.

In den acht Rückrundenspielen gab es sechs Niederlagen, der Abstand auf den Relegationsrang beträgt nur noch fünf Zähler. Der neue Trainer hat den Vorteil, dass er die schwierigen Aufgaben gegen die Spitzenteams Dortmund, Leverkusen, Mönchengladbach und eben Bayern schon hinter sich hat.

Schmidt war vor elf Monaten als Nachfolger von Manuel Baum verpflichtet worden. Am Saisonende jubelte er über den Klassenverbleib. Der zunächst bis 2020 vereinbarte Kontrakt verlängert sich durch den Nichtabstieg bis 2021.

Der FC Augsburg ist in der Fußball-Bundesliga nicht für Trainerwechsel bekannt. Trotz wiederholter sportlicher Sorgen im Kampf um den Klassenverbleib waren seit dem Aufstieg 2011 nur fünf Coaches bei den Schwaben im Amt: Jos Luhukay, Markus Weinzierl, Dirk Schuster, Manuel Baum und Schmidt.