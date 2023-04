Genossenschaftsverband „Heimatindex“: Bayern fast so zufrieden wie vor Corona

Ukraine-Krieg und allgemeine Krisenstimmung schlagen der Bevölkerung in Bayern offenbar weniger auf das Gemüt als im restlichen Deutschland. Nach der am Donnerstag veröffentlichten neuen Ausgabe des „Heimatindex“ der Volks- und Raiffeisenbanken ist die allgemeine Lebenszufriedenheit in Bayern mittlerweile fast wieder so hoch wie im Jahr 2019 vor Beginn der Corona-Pandemie - und erheblich höher als in anderen Bundesländern. Das teilte der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) am Donnerstag in München mit.

dpa