Internet Heimlich gefilmt: Mann erstattet Anzeige Ein 34-Jähriger wird bei seiner Autowäsche gefilmt – ohne Erlaubnis. Nun erstattete er Anzeige.

Von Anna Parschan

Mail an die Redaktion Symbolbild: Mit einem Hochdruckreiniger sollte man auf einen Abstand von 30 bis 40 Zentimetern achten, da ansonsten Schäden, etwa an den Gummidichtungen, entstehen können. Foto: Franziska Gabbert / dpa.

Dingolfing.Ein 34-Jähriger wäscht sein Auto in Dingolfing an der Tankstelle. Das Besondere daran ist: Der Mann reinigt sein Auto mit einem Hochdruckreiniger nicht nur von außen, sondern auch von innen. Dabei wurde er von einem Unbekannten gefilmt, der das Video ohne Kennzeichnung und Erlaubnis des Mannes ins Netz stellte. Dieses Video ging in Bayern auf den sozialen Netzwerken durch die Decke. Schnell verbreitete sich das Video auf Facebook und wurde mehr als 15 000 geteilt. Zahlreiche Facebookseiten und Gruppen posteten das Video zur Unterhaltung und Belustigung. Mittlerweile jedoch ist das Video auf Facebook nicht mehr zu finden.

Mann erstattet nun Anzeige

Problem dabei ist, dass das amtliche Autokennzeichen des Mannes erkenntlich war – er somit unschwer identifizierbar ist – und er nicht um Erlaubnis gefragt worden ist. Daher erstattete der 34-Jährige am Freitag bei der Polizei Dingolfing Anzeige wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Nun ermittelt die Polizei Dingolfing in diesem Fall wegen Verletzung des Rechts am eigenen Bild nach dem Kunsturheberrechtsgesetz. Außerdem wurde der junge Mann in zahlreichen Kommentaren auf Facebook verspottet und beleidigt. In einem Gespräch mit der Mittelbayerischen Zeitung bittet die Polizei Dingolfing, dass sich Zeugen unter der Telefonnummer 08731/31440 melden sollen.