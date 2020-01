Film Heiner Lauterbach geht privat in seiner Rolle als Opa auf Heiner Lauterbach (66) ist immer wieder in Filmrollen als Rentner oder Opa zu sehen - einmal war er sogar Urgroßvater.

München.Aber auch privat geht Heiner Lauterbach in seiner Rolle als Großvater auf: „Meine Enkel werden nur verwöhnt, verzogen“, sagte der Schauspieler am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Im vergangenen Jahr wurde er zum ersten Mal Opa. Er habe sich sehr darauf gefreut, sich endlich mal mit kleinen Kindern zu beschäftigen, die er nicht erziehen müsse.

Was Lauterbach seinem Enkel in Zukunft alles durchgehen lassen wird? „Der hat also rechts die Spielkonsole PS4, dann hat er links das Handy in der Hand, in der Mitte hat er sein iPad“, sagte er. „Und er frisst Schokolade und Gummibärchen.“