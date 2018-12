Brauchtum Heiraten auf Bayerisch Am Sonntag treffen sich in Berg Hochzeitslader aus ganz Bayern. Christine Riel-Sommer ist eine von drei Frauen in diesem Job.

Christine Riel-Sommer hat am Sonntag Hochzeitslader aus ganz Bayern in Berg zu Gast. Foto: Martin Rehm

Was ist ein Hochzeitslader?

Christine Riel-Sommer, Hochzeitladerin: Der Hochzeitslader ist ein bayerisches Original – eine Tradition, die seit Jahrhunderten weitergeführt wird mit der Aufgabe, Struktur in eine Hochzeit zu bringen und ggf. im Vorfeld zu laden. Aus historischen Gründen waren das früher nur Männer. Das wandelt sich langsam – in der bayerischen Hochzeitsladervereinigung sind wir aktuell drei Frauen.

Was sind Ihre Aufgaben?

Falls gewünscht, besuchte ich die nahe Verwandtschaft und Freunde in der Umgebung vorab und lade per Gstanzl und Gedicht zur Hochzeit ein. Das ist eine besondere Geste der Wertschätzung des Brautpaars ausgewählten Gästen gegenüber. Meist bin ich nicht vorher angemeldet und überrasche die Gäste mit meiner musikalischen Einladung. Nach den Gstanzln gibt’s noch einen Schnaps für die Gäste von mir und ein Blatt mit den Gstanzln zum Hochzeitstermin usw. Für mich gibt’s nichts zu trinken, denn danach geht’s zum nächsten Gast. Früher zu Fuß, heute wegen der Distanzen per Auto. Manchmal findet das Laden auch als Überraschung bei einer privaten Familienfeier statt – so sind alle auf einmal beisammen und ich kann mir für das Laden mit einigen amüsanten Couplets zum Thema Liebe oder Heirat oder selbst geschriebenen Liedern und gegebenenfalls noch einem persönlichen Gedicht über das Brautpaar mehr Zeit nehmen.

Treffen in Berg Termin: Immer am 2. Adventssonntag im Jahr treffen sich die bayerischen Hochzeitslader am Wohnort eines Hochzeitsladers. Heuer findet das inzwischen 58. Treffen am 9. Dezember in der Oberpfalz statt und wird von einer Frau ausgerichtet – eine Besonderheit.

Besonderheiten: Bislang fanden die Treffen immer in Nieder- und Oberbayern im Wechsel statt. Aber nicht nur der Ort ist ungewöhnlich: Ausrichterin Christine Riel-Sommer ist eine von nur drei Frauen in der 150 Personen fassenden Hochzeitsladervereinigung.

Ablauf: Bei ihrer „Jahreshauptversammlung“werden unter anderem neue Hochzeitslader vorgestellt. Höhepunkt ist das „Gstanzl-Singen“ An der Veranstaltung im Gasthaus Knör ab 12 Uhr bis in den Nachmittag können auch interessierte Bürger teilnehmen.

Und wie läuft dann die Hochzeit selbst mit Ihnen als Laderin ab?

Ich bringe Struktur in die Feierlichkeiten am Hochzeitstag und stehe so dem Brautpaar bei diesem besonderen Ereignis bei. Nach Absprache übernehme ich organisatorische Aufgaben während der Hochzeit und leitet die Feierlichkeit inhaltlich. Dabei werden – entsprechend den Wünschen des Brautpaars mehr oder weniger – Geschichten erzählt und selbstverfasste Gedichte und Gstanzl von mir über die Eigenheiten der Gäste vorgetragen sowie zünftige, selbst geschriebene Lieder gesungen. Das Brautpaar gibt mir im Vorfeld Infos zu den Gästen, so kann ich ganz persönliche Gstanzl im Voraus verfassen. Anstatt einer Brautentführung leite ich bei Bedarf auch zum Beispiel einen Volkstanz für die Hochzeitsgesellschaft an. Das mach Spaß, ist zünftig und etwas anderes als die klassische Brautentführung, die immer weniger auf Hochzeiten gewünscht ist. Natürlich auch organisatorische Hilfen im Vorfeld – ein Paar heiratet ja üblicherweise nur einmal – als Hochzeitsladerin hat mehr Hochzeiten und Erfahrung.

Wie kamen Sie dazu, Hochzeitsladerin zu sein?

Es war eine Entwicklung – ich singe von Kindesbeinen an gerne und hatte damals schon gedichtet und gereimt. Für private Veranstaltungen oder solche von Vereinen habe ich mir Beiträge überlegt. Außerdem habe ich seit der Jugend Theater gespielt. Dann habe ich mit Anfang 20 die ersten Starkbierreden geschrieben und Kirwatanz gemacht. 2010 gab’s in meinem Heimatort Pilsach „Büsa“, mein erstes abendfüllendes Theaterstück als Uraufführung in drei Akten „Urlaub auf dem Bauernhof – oder Rindvieh gesucht“. Und das war dann der Übergang zum Hochzeitsladen. Man rutscht halt so rein.

Was gefällt Ihnen persönlich an dieser Aufgabe?

Es ist ein sehr schönes und abwechslungsreiches Hobby mit Brauchtumshintergrund. Im Jahr nehme ich maximal eine Handvoll Hochzeiten an. Es macht großen Spaß und ist eine schöne Ergänzung zu meinem Beruf in der Finanzaufsicht und der Familie.

Wie engagiert man einen Hochzeitslader?

Entweder vom Brautpaar selbst oder Familienangehörige oder Freunde „schenken“ dem Brautpaar diesen bayerischen Anstrich der Hochzeit. Dies geschieht immer mit Rücksprache beim Brautpaar, schließlich soll die Hochzeit deren Wünschen entsprechen. Die Bandbreite der Hochzeiten ist heterogen: Musikantenhochzeiten, große Hochzeiten, Bauernhochzeiten, Lastwagenhochzeit, internationale Hochzeiten, besonders kleine Hochzeiten aber auch Ehejubiläen. (nrc)

