Unfälle Heißer Kaffee führt zu Unfall Der Fahrer eines Reisebusses hat auf der Autobahn 96 im Unterallgäu beim Kaffeetrinken geschlabbert und einen Teil des Getränks verschüttet.

Zu sehen ist ein Warndreieck mit der Aufschrift „Unfall". Foto: Patrick Seeger/Archivbild

Holzgünz.Dabei erschrak der Mann so sehr, dass er das Lenkrad verriss und gegen die rechte Schutzplanke krachte. Schaden am Bus und den Leitplanken nach Polizeiangaben vom Freitag: deutlich mehr als 10 000 Euro. Der Fahrer blieb bei dem Vorfall am Donnerstag auf Höhe Holzgünz unverletzt und konnte das Fahrzeug ohne Gefahr für andere stoppen. Ansonsten war der Bus unbesetzt.