Freizeit Heißer Tipp für Oldtimerfans Das Brückenfest in Deuerling lässt das Flair der Vergangenheit neu aufleben.

Von Kristina Stein

Merken

Mail an die Redaktion Bereits 2017 bestaunten die Besucher des Brückenfests in Deuerling viele Oldtimer. Am Samstag um 14.30 Uhr ist es wieder so weit.Foto: lkj

Deuerling.Oldtimerfans aufgepasst: Am Wochenende findet in Deuerling das über den Landkreis Regensburg hinaus bekannte Brückenfest statt. Einer der Programmhöhepunkte ist der Oldtimer-Corso über das Festgelände. Wie schon 2017 lädt der örtliche Automobilclub, der AMC Deuerling, alle Liebhaber und stolzen Besitzer von historischen Fahrzeugen ein, ihre Schmuckstücke den zahlreichen Besuchern zu präsentieren. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung laut Organisator Maximilian Schneider nicht nötig.

Am Samstag um 14.30 treffen sich die Oldtimerfahrer mit ihren Autos in „Bibis Park fermé“ der Allianz Schneider in der Regensburger Straße 2. Um 15 Uhr beginnt die Rundfahrt, die von einem Lanz Bulldog aus den 1930er-Jahren angeführt wird. Die etwa 30- minütige Fahrt endet beim Autohaus Praller, bei dem die Fahrzeuge ihre Rückkehr antreten und dabei ein weiteres Mal an den Zuschauern vorbeikommen.

Zu den weiteren Höhepunkten der Veranstaltung zählt das Mittelalterlager auf der Laber-Insel an der Brücke, das den Interessenten einen Einblick in das Waffensortiment und die Speisen des Mittelalters liefert. Der Hobby- und Kunsthandwerkermarkt, der sich zu einem festen Bestandteil des Festes gemausert hat, präsentiert kreative Arbeiten aus verschiedenen Gewerken.

Auch für die Kinder ist durch das Kinderfest auf der Geigerwiese einiges geboten. Für musikalische Abwechslung sorgen verschiedene Acts aus Regensburg unter anderem die Old Folks und das Trio Trikolore. Besonders Letztere lassen am Freitagabend mit ihrem neuen Programm das Flair der 60er aufleben – eine passende Einstimmung auf die Oldtimer, die Tags darauf das Festgelände passieren.