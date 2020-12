Anzeige

Brände Heizdecke löst Wohnungsbrand aus: Mann stirbt in Krankenhaus Bei einem Wohnungsbrand in Augsburg ist ein 59-jähriger Mann gestorben.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/archiv

Augsburg.Der Mann kam zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, dort starb er fünf Tage später, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer war am Mittwoch vergangener Woche in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Insgesamt wurden sechs Menschen verletzt, vier davon leicht. Die zweite Schwerverletzte, eine 73-Jährige, war zunächst weiter im Krankenhaus. Ihre Verletzungen sind demnach nicht lebensbedrohlich. Laut Polizei soll eine Heizdecke das Feuer ausgelöst haben. Dabei entstand ein Schaden von bis zu 70 000 Euro.