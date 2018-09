Fussball

Heldt kritisiert Terminierung von Spiel in Nürnberg

96-Manager Horst Heldt hat aus Sorge vor Fan-Krawallen die Spiel-Ansetzung für Hannovers Bundesliga-Partie am 22. September beim 1. FC Nürnberg kritisiert. 90 Minuten vor der Partie der Niedersachsen beim Aufsteiger in Franken wird in rund 100 Kilometer Entfernung das Drittliga-Spiel von Eintracht Braunschweig bei den Würzburger Kickers angepfiffen. „Diese Ansetzung ist nicht nachvollziehbar, das ist mehr als unglücklich“, sagte Heldt der „Bild“-Zeitung.