München Helene Fischer gibt Mega-Konzert: Partystimmung im Regen

Mit einer riesigen Show ist Schlagerqueen Helene Fischer auf die Bühne zurückgekehrt. 130.000 Fans bejubelten die 38-Jährige am Samstagabend in München. Es war das einzige Konzert der Sängerin in diesem Jahr und dem Veranstalter zufolge das größte Konzert eines Solo-Künstlers, das es je in Deutschland gab. Außerdem war es Fischers erster Live-Auftritt vor großem Publikum nach einer längeren Pause und der Geburt ihres Kindes.

dpa