Tiere

Hellabrunner Elefantendame Steffi stirbt mit 52 Jahren

Die Elefantendame Steffi aus dem Tierpark Hellabrunn in München ist tot. Wegen Altersschwäche musste das 52 Jahre alte Tier am Mittwoch eingeschläfert werden, wie der Tierpark mitteilte. Die Elefantenkuh habe bereits in den vergangenen Wochen enorm an Gewicht verloren und sei immer schwächer geworden. Der Gesundheitszustand habe sich schon seit Anfang des Jahres verschlechtert. Eine medizinische Intensivbehandlung habe nicht geholfen. Um Steffi von ihrem Leid zu erlösen, habe eine interne Ethikkommission entschieden, sie einzuschläfern.