Fußball Helmer zu Münchner Kabinen-Zoff: Muss „intern bleiben“

Der frühere Münchner Fußballprofi Thomas Helmer empfindet es als bedenklich, dass eine mutmaßliche Auseinandersetzung zwischen Sadio Mané und Leroy Sané so schnell an die Öffentlichkeit gelangt ist. „Wenn sowas aber in der Kabine passiert, muss das eigentlich intern bleiben. Es sagt viel aus, dass es am nächsten Tag trotzdem rausgekommen ist. Das sollte den Verantwortlichen zu denken geben“, sagte der 57-Jährige im Interview des Sportbuzzer am Donnerstag.

dpa