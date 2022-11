Rüstungsindustrie Hensoldt profitiert weiter von Rüstungsboom

Der Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt hat in den ersten neun Monaten weiter zugelegt und unter dem Strich die Gewinnschwelle erreicht. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 30 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Taufkirchen mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) wuchs um mehr als 14 Prozent auf 126 Millionen Euro. Das auf die Aktionäre entfallende Nettoergebnis lag auf der Nulllinie nach einem Fehlbetrag von 13 Millionen im Vorjahreszeitraum.

dpa