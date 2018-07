Justiz Hermann folgt auf Mages Beim Verwaltungsgericht Regensburg gibt es einen Wechsel an der Spitze: Der bisherige Vizepräsident übernimmt die Leitung.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Gruppenbild mit Damen: Innenminister Herrmann (M.) verabschiedete Alfons Mages (l.) und berief Martin Hermann in die Spitze des Verwaltungsgerichts. Foto: Stöcker-Gietl

Regensburg.Stabwechsel am Verwaltungsgericht Regensburg: Am Montagnachmittag hat der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) den bisherigen Präsidenten Alfons Mages in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger wird der bisherige Vizepräsident Dr. Martin Hermann. Das beherrschende Thema des Festaktes im historischen Bibliothekssaal des Gerichtsgebäudes am Haidplatz waren die Asylverfahren. Die Flüchtlingswelle 2015 bescherte auch dem Verwaltungsgericht Regensburg in den vergangenen drei Jahren eine enorme Arbeitsbelastung.

Zahlreiche Repräsentanten aus Politik, Justiz, Kirche und Gesellschaft begleiteten den Wechsel an der Spitze des Verwaltungsgerichtes, das für verwaltungsrechtliche Streitigkeiten in der Oberpfalz und Niederbayern sowie für Disziplinarrecht und Asylrecht zuständig ist. Unter den Gästen waren der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lechte (FDP), die Landtagsabgeordneten Margit Wild (SPD), Franz Rieger (CSU) und Jürgen Mistol (Grüne), die Regierungspräsidenten Axel Bartelt und Rainer Haselbeck, die Präsidenten der Amts-, Land-, Arbeits- und Sozialgerichte sowie sämtlicher Verwaltungsgerichte und dem Verwaltungsgerichtshof in Bayern. Da der Freistaat Bayern, seine Städte, Landkreise und Gemeinden häufig die Beklagten sind, nahmen auch viele Vertreter der Kommunen an dem Festakt teil.

8200 Asylklagen im Jahr 2017

Drei Jahre hatte der scheidende Verwaltungsgerichtspräsident Mages die Geschicke in Regensburg geleitet. Es sei seine dritte Asylklagewelle gewesen, die er zu bewältigen hatte, sagte er in seiner Abschiedsrede. „Mit einer Asylwelle habe ich meine Tätigkeit begonnen und mit einer Asylwelle beende ich meine Tätigkeit.“ Anhand von einige Zahlen, machte er deutlich, was die Mitarbeiter am Verwaltungsgericht in den vergangenen Jahren zu leisten hatten. Seien es 2016 noch rund 3800 Asylverfahren gewesen, stieg die Zahl im Jahr 2017 auf über 8200 Verfahren an. Hinzu kamen rund 2500 weitere Klagen, die bearbeitet werden mussten. „Das war kontinuierlich hervorragende Arbeit unter schwierigen Rahmenbedingungen“, lobte der Innenminister den Einsatz des Verwaltungsgerichtspräsidenten.

Herrmann hob in diesem Zusammenhang hervor, dass man rasch auf die Belastungen der Mitarbeiter reagiert habe und die Zahl der Kammern in Regensburg von 9 auf 14 erweitert, sowie die Zahl der Richter von 29 auf 42 erhöht habe. Bayernweit seien inzwischen 160 neue Richter an die Verwaltungsgerichte berufen worden, um die Welle von Asylklagen aufzufangen. „Das Ziel ist, die Asylverfahren schneller abzuschließen“, sagte der Innenminister. Den Stau bei den Asylanträgen beim Bundesamt für Migration habe man inzwischen abgebaut und auch die Klagewelle an den Verwaltungsgerichten ebbe langsam wieder ab. In diesem Jahr seien in Regensburg bereits 400 Asylanträge mehr bearbeitet worden, als Neueingänge zu verzeichnen waren, sagte Mages in seiner Rede.

Dennoch warten auch auf den Nachfolger im Präsidentenamt in den kommenden Jahren herausfordernde Aufgaben, sagte Herrmann. Er werde sich mit der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Aktenführung auseinandersetzen müssen. „Das bedeutet gewaltige Umstellungen in den Arbeitsabläufen“, räumte der Innenminister ein. Denn das Verwaltungsgericht müsse in die Digitalisierung nicht nur die eigenen Arbeitsabläufe, sondern auch die aller Beteiligten wie Anwälte und Behörden einbeziehen.

Hohe Qualität und Schnelligkeit

Der neue Präsident Hermann sieht sich für die auf ihn zukommenden Aufgaben gut gerüstet. Er dankte allen, die ihn auf seinem Weg beim Verwaltungsgericht begleitet haben, insbesondere den beiden Vorgängern im Präsidentenamt. Sein Hauptziel sei es, die hohe Qualität der Rechtssprechung auch in Zukunft zu erhalten und die Verfahrensdauer kurz zu halten. Mages hob noch einmal den besonderen Charakter des Gerichts hervor, wo durch den Einsatz vieler ehrenamtlicher Richter nicht nur rechtliche Gesichtspunkte sondern auch Lebenserfahrung in der Beurteilung Berücksichtigung finden.