Fussball Herrlich: FCA-Verpflichtung von Uduokhai „gutes Zeichen“ Heiko Herrlich wertet die feste Verpflichtung von Felix Uduokhai als großen Erfolg für den FC Augsburg.

Augsburg.Der schwäbische Fußball-Bundesligist wird den Abwehrspieler nach der aktuellen Leihe fest verpflichten, wie dessen bisheriger Verein VfL Wolfsburg am Donnerstag bekanntgegeben hatte. Die Augsburger äußerten sich als Club bislang noch nicht zum Deal und zu weiteren Details.

Herrlich sagte am Freitag bei einer Pressekonferenz angesprochen auf den Innenverteidiger: „Wir freuen uns, dass er uns erhalten bleibt. Er hat schon gezeigt, über was für Qualitäten er verfügt, was für ein Talent er hat. Deshalb ist es ein gutes Zeichen und gutes Signal an die Mannschaft, den Verein und die Fans und alle, dass er bleiben kann.“ Der 22-Jährige war zuletzt in der Innenverteidigung gesetzt. Medienberichten zufolge erhält er einen Vertrag bis 2024.

Darüber hinaus spekulierte die „Augsburger Allgemeine“, dass Tobias Strobl von Borussia Mönchengladbach zum FCA wechseln soll. Das wollte Trainer Herrlich am Freitag auf Nachfrage nicht bestätigten.