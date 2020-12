Anzeige

Fussball Herrlich: „Irgendwann Fußballspiele in einem vollen Stadion“ Der Augsburger Trainer Heiko Herrlich (49) hat kurz vor dem Start ins neue Fußball-Jahr seine Hoffnung auf Bundesligaspiele vor vielen Fans geäußert.

Mail an die Redaktion Augsburgs Trainer Heiko Herrlich gibt an der Seitenlinie Anweisungen. Foto: Stefan Puchner/dpa

Augsburg.„Ich hoffe, dass wir die Pandemie in den Griff bekommen, die Impfungen wirken und wir irgendwann wieder Fußballspiele in einem vollen Stadion erleben können, ohne dass man sich Sorgen machen muss. Ich weiß, das ist noch in weiter Ferne, aber die Hoffnung habe ich“, sagte Herrlich im Interview der „Augsburger Allgemeinen“ (Donnerstag).

Herrlich ist seit März Trainer des Fußball-Bundesligisten. „Bisher habe ich hier in Augsburg nur das Spiel gegen Borussia Dortmund mit Zuschauern erlebt. Da haben sich die 6000 Fans wie ein volles Stadion angefühlt. An den Zustand ohne Fans möchte man sich nicht gewöhnen“, sagte der frühere Nationalstürmer.

Herrlich hofft beim Tabellenelften künftig auf mehr Wucht im Angriff. „Wir arbeiten daran, dass wir im Offensivbereich mehr Durchschlagskraft bekommen, ohne die Stabilität in der Defensive aufzugeben. Ich hoffe, dass zum Beispiel Florian Niederlechner an seine Leistung von 2019 anknüpfen kann. 2020 war für ihn ein eher enttäuschendes Jahr“, sagte Herrlich vor dem Auftakt beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr). „Ich wünsche mir auch, dass unsere angeschlagenen Spieler wie Alfred Finnbogason, Fredrik Jensen oder auch Noah Sarenren Bazee ihre verletzungsbedingten Probleme beheben können. Auch André Hahn hat zuletzt wegen Corona gefehlt. Da hoffe ich auch auf einen positiven Verlauf.“