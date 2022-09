Verfassungsschutz Herrmann: Beobachtung der AfD gerechtfertigt

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hält die Beobachtung der bayerischen AfD durch den Verfassungsschutz für gerechtfertigt. Vorrangiges Ziel sei die Klärung der Frage, ob die AfD als Gesamtpartei aktuell von einer verfassungsfeindlichen Grundtendenz beherrscht werde, sagte Herrmann am Donnerstag bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz des Verfassungsschutzes in München. Es solle geklärt werden, „inwieweit in der AfD als Gesamtpartei Bestrebungen vorliegen, die den Kernbestand des Grundgesetzes zu beeinträchtigen oder gar zu beseitigen versuchen“, erklärte er.

dpa