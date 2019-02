Veranstaltung Herrmann: Der Entertainer mit Kochjacke Alexander Herrmann führt ein Sternerestaurant. Aber er kann auch Küchenlatein mit Witz vermitteln, wie er im Audimax zeigte.

Von Angelika Lukesch

Mail an die Redaktion Alexander Herrmann zeigte seinem Publikum hilfreiche Tricks in der Küche. Foto: Jens Niering

Regensburg.Wie jeder weiß, gibt es zwei Sorten von Köchen: Die Einsiedlerköche und die geselligen Köche. Die einen brauchen volle Konzentration für den Kochvorgang und verbieten sich jegliche Störung von Nicht-Könnern. Abgesehen davon halten sie andere Koch-Experten sowieso pauschal für unfähig und besserwisserisch. Denen gehe man tunlichst aus dem Weg, wenn sie gerade am Herd stehen. Dann gibt es noch die Gemütlichen. Sie lieben es, wenn die Küche voll ist mit Menschen, die neugierige Blicke in die Kochtöpfe werfen und bei einem Gläschen Wein und unterhaltsamen Küchengesprächen die Zubereitungszeit überbrücken.

Der Fernsehkoch Alexander Herrmann ist einer von der geselligen, kommunikativen und witzigen Sorte. Herrmann gastierte am Freitag mit seiner Kochshow „Schnell mal was Gutes“ im Audimax Regensburg. Knapp 800 Menschen folgten seiner Einladung und ließen sich auf vier Stunden Kochen, Essen und Plaudern ein. Zweifellos: Es wurde ein gemütlicher Abend, bei dem sich Herrmanns Fans von köstlichen Essensdüften umwogt und inspiriert durch allerlei hilfreiche Kochtricks, die der Sternekoch preisgab, bestens unterhalten fühlten.

Der Thermomix als Schreckgespenst

Sein ganz persönliches Schreckgespenst hatte Alexander Herrmann links auf der Bühne in Überlebensgröße aufbauen lassen: eine riesige Plastik eines Thermomix. Das Monstrum war gespalten von einem Küchenbeil, an deren Klinge Blut herablief. Mehr muss zu Alexander Herrmanns Antipathie gegenüber diesem Kochgerät wohl nicht gesagt werden. Der Thermomix diente als abschreckendes Beispiel jedweder Kochkunst und wurde zum latent durchgängigen Thema des Abend, bei dem sich im Publikum sitzende Thermomix-Inhaber wohl stellenweise ertappt fühlten. Zu deren Ehrenrettung sei allerdings gesagt, dass auch so mancher Sternekoch den Diensten des Thermomix nicht abgeneigt ist. Nur eben Herrmann nicht.

Der Entertainer mit Kochjacke Familie Alexander Herrmann wurde am 7. Juni 1971 in Kulmbach geboren. Er ist Koch, Gastronom, Fernsehkoch und Kochbuchautor. Im Alter von neun Jahren verlor er bei einem Autounfall seine Eltern. Das Hotel, das seine Eltern in Wilsberg führten, wurde daraufhin von seinem Onkel und seiner Tante übernommen.

Karriere Herrmann besuchte die Hotelfachschule Bavaria Altötting und machte im Anschluss daran eine Kochlehre in Nürnberg. Die Prüfung zum Küchenmeister absolvierte er als Jahrgangsbester mit Auszeichnung der Bayerischen Staatsregierung.

Fernsehen Seine Karriere als Fernsehkoch begann er 1997 beim Kochduell. Seitdem wirkt er in zahlreichen Kochshows mit.

Der zankte sich derweil herrlich mit seinem Sparringspartner Marco Laufenberg. Das gab dem Abend eine Mehrdimensionalität, da sich die Unterhaltung auf den Ebenen Herrmann-Publikum, Publikum-Laufenberg, Herrmann-Laufenberg abspielte und dem Entertainment so noch mehr Würze verlieh.

Anekdoten über Herrmanns Leben

Während er in Pfannen und Töpfen rührte, erzählte der Fernsehkoch aus seinem Leben und hatte auch viele lustige Anekdoten über andere Fernseher- und Starköche parat. Auch über die eigenen Eitelkeiten kann Herrmann vortrefflich spötteln. Dass auch ihm Missgeschicke passieren, mag man gar nicht glauben, wenn man dem unwiderstehlicher Duft in der Halle folgte. Das Wasser lief dem Publikum förmlich im Mund zusammen. Einige kamen in den Genuss, die Häppchen probieren zu dürfen. Leider reichten die Portionen nicht für alle rund 800 Gäste. Der guten Laune hat das nicht geschadet. Alle fühlten sich bestens unterhalten und umsorgt. Herrmann ist in jedem Fall ein sehr guter Gastgeber – so wie man es von einem Sternekoch eben erwartet.