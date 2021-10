Anzeige

Sport Herrmann: European Championships das Top-Ereignis 2022 Bayerns Innenminister Joachim Herrmann erhofft sich von den European Championships im kommenden Jahr in München eine Signalwirkung.

Mail an die Redaktion Oliver Zeider (l-r), Sarah Voss, Thomas Röhler, Joachim Herrmann, Verena Dietl und Marion Schöne posieren. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Das sei eine Demonstration auch bei der Nachhaltigkeit, sagte der CSU-Politiker am Dienstag in München. „Wir können das in Deutschland. Wir sollten den Mut haben, solche Sportevents bei uns anbieten zu können. Wir dürfen uns die Veranstaltung von solchen Events nicht in der Diskussion kaputt machen lassen.“ Andere Veranstalter auf der Welt nähmen keine Rücksicht auf die Nachhaltigkeit.

50 Jahre nach den Olympischen Spiele in München bieten die Wettkämpfe im kommenden Jahr, für die am Dienstag der Ticketvorverkauf begonnen hat, die „bestmögliche Art des 50-jährigen Jubiläums“ für die Sommerspiele 1972. „Das wird im kommenden Jahr das Top-Sportereignis für Bayern und Deutschland überhaupt sein“, sagte Herrmann. „Wir demonstrieren, wir können nachhaltige Sportstätten gestalten, nachhaltig konzipierte Veranstaltungen hier durchführen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft.“

Man habe einen nachhaltigen Park, den man weiter belebe, sagte Olympiapark-Geschäftsführerin Marion Schöne. „Das ist das richtige Signal, dass Menschen zusammenkommen können und wir Sport wieder erlebbar machen.“ Wegen der Corona-Pandemie waren zahlreiche Wettkämpfe ausgefallen oder verlegt worden.

Vom 11. bis 21. August 2022 werden in München Europameisterschaften in neun Sportarten ausgetragen. Es gibt 176 Medaillen-Entscheidungen, rund 5000 Athleten werden erwartet. Die erste Auflage dieses Events fand 2018 in Berlin und Glasgow statt. „Wir haben uns wertgeschätzt gefühlt“, erinnerte 2016er Speerwurf-Olympiasieger und 2018er Europameister Thomas Röhler an besondere Wettkämpfe. Er bekomme immer noch Gänsehaut, wenn er an die Siegerehrungen von damals denke.

