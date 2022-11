Gesellschaft Herrmann: Jahresvorgaben bei Staatsbürgerschaft nicht ändern

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sieht keinen Grund, an den Jahresvorgaben für den Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft etwas zu ändern. „Nicht jeder, der seit Kurzem in unserem Land lebt, kann automatisch deutscher Staatsbürger werden“, sagte er am Montag im Deutschlandfunk. „Selbstverständlich brauchen wir qualifizierte Zuwanderung“, aber am Beginn stehe nicht der deutsche Pass, vielmehr sei er das Ergebnis einer erfolgreichen Integration.

dpa