Wahlen Herrmann: Kommunalwahl am 15. März 2020 Die Bürger Bayerns werden am 15.

Merken

Mail an die Redaktion Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Bundesvorsitzende, und Joachim Herrmann (CSU), Bayerischer Innenminister. Foto: Kay Nietfeld

München.März kommenden Jahres für die Kommunalwahlen an die Urnen gerufen. Den offiziellen Wahltermin beschloss das Kabinett am Dienstag in München, wie das Innenministerium mitteilte. „Nach sorgfältiger Abwägung aller Vor- und Nachteile erscheint uns dieser Tag als am besten geeignet“, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Sowohl die Wahl selbst als auch der Termin für eventuell notwendige Stichwahlen lägen außerhalb von Schulferien.

Herrmann hatte den Termin bereits im Dezember vorgeschlagen. Die kommunalen Spitzenverbände hatten keine Einwände erhoben. Bei den Kommunalwahlen werden in 71 Landkreisen und 2056 Städten, Märkten und Gemeinden nicht nur die Kreistage, Stadt-, Markt- und Gemeinderäte für sechs Jahre neu gewählt. Auch die meisten Landräte, Oberbürgermeister und Ersten Bürgermeister werden bestimmt.