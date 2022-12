Innenpolitik Herrmann: Kommunen sind bei Asyl-Zuwanderungen „am Limit“

Wegen der hohen Asyl-Zuwanderungszahlen sind die Bundesländer und die Kommunen in Deutschland laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bereits sehr ausgelastet. „Man kann sagen, sie sind am Limit“, sagte der aktuelle Vorsitzende der Innenministerkonferenz am Freitag in München.

dpa