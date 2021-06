Anzeige

Kriminalität Herrmann: „Krawallmachern den Führerschein wegnehmen“ Angesichts der jüngsten Ausschreitungen feiernder Menschen hat sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann für den Entzug von Führerscheinen als Strafe ausgesprochen.

Merken

Mail an die Redaktion Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern, spricht während einer Pressekonferenz. Foto: Daniel Karmann/dpa

München.„Ich halte es für vertretbar und absolut richtig, solchen Krawallmachern den Führerschein wegzunehmen“ sagte der CSU-Politiker der „Bild“.

Für viele sei das Auto ein Statussymbol. „Geld- und sogar Bewährungsstrafen tun den meisten nicht weh. So würden wir sie spürbar in ihrem Lebensalltag treffen“, sagte Herrmann. „In vielen Elternhäusern wird nicht mehr richtig erzogen. Das kann auch eine Schule nicht ersetzen. Wenn wir ihnen die Führerscheine wegnehmen, hilft das vielleicht beim Denkprozess.“

In mehreren Städten auch in Bayern war es in den vergangenen Wochen wiederholt zu auch gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, teils gegen Polizisten.

© dpa-infocom, dpa:210604-99-857741/2