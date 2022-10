Migration Herrmann: Kritk an Aufnahmeprogramm für gefährdete Afghanen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat das neue Aufnahmeprogramm des Bundes für besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan scharf kritisiert. „Dies ist den Ländern und Kommunen in der aktuellen Überlastungssituation nicht zumutbar und ein völlig falsches Signal“, sagte Herrmann am Montag in München. Die Ampel-Koalition habe den Ernst der Lage nicht erkannt.

dpa